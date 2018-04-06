После выборов в Венгрии риторика по украинскому языковому закону может немного измениться

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе ожидает смены риторики относительно языковой статьи украинского закона "Об образовании" с венгерской стороны и венгерского меньшинства в Украине после проведения выборов в Венгрии.

"Ожидаем проведения выборов и формирования нового правительства Венгерского. Я думаю, что по крайней мере немного риторика изменится", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе в эфире "5 канала" в четверг вечером.

При этом она подчеркнула, что Украина "готова к двухстороннему диалогу, готова к консультациям с венгерским меньшинством в Украине". "Мы видим, что даже якобы сначала демонстрируется готовность представителей венгерского меньшинства ехать на консультации в Министерство образования и науки в Украине, и в последний момент вы слышим об отмене такой готовности к участию и теперь уже пришло буквально на днях письмо в МОН от представителей венгерского меньшинства, мол, мы не будем участвовать в консультациях, пока не будет решения Конституционного суда Украины по этой статье. То есть это все время нахождение поводов, а не поиск решения, поводов для того, если бы усложнить ситуацию", - рассказала вице-премьер.

При этом она отмечает что украинская языковая норма в законе об образовании "не является такой жесткой, которую сейчас ввела Латвия, что еще и еще раз свидетельствует о том, что мы ни в коем случае не нарушаем никаких европейских норм, никаких подходов к защите национальных меньшинств, которые мы взяли на себя как обязательство в рамках наших международных обязательств".

Вице-премьер заявила о намерениях и далее отстаивать языковую норму в образовательном законе. "Хоть мы и не делаем резких заявлений, мы очень четко защищаем свой образовательный законе мы очень четко защищаем свое право реализовывать его таким образом, отвечающим национальным, государственным интересам Украины", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".