Политика

12:12 06.04.2018

Политика США в отношении Украины продолжится с назначением Помпео на должность госсекретаря

Политика США в отношении Украины продолжится с назначением Помпео на должность госсекретаря

Посол США в Украине Мари Йованович заверила, что политика США в отношении Украины после назначения Майка Помпео на должность государственного секретаря не изменится.

"Наша внешняя политика определяется президентом Дональдом Трампом… Конечно, каждый новый глава Госдепа имеет какие-то свои взгляды и концепции, но повторюсь: в конечном счете все определяет президент, поэтому прежняя политика продолжится", - сказала М.Йованович в интервью журналу "Фокус", отвечая на вопрос о том, как изменится политика США в отношении Украины после прихода Майка Помпео на пост госсекретаря.

Посол отметила, что довольна политикой США в отношении Украины и, как посол, была бы рада видеть с визитом в Украине и президента США Дональда Трампа, и вице-президента Майка Пенса.

"У нас долгая история поддержки Украины, с 1991 года, в некоторых сферах – еще раньше, так что она только продолжилась с этой администрацией, даже усилилась", - уточнила М.Йованович.

Как сообщалось, 13 марта президент США Д.Трамп снял Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ М.Помпео.

С 1 апреля 2018 года заместитель госсекретаря Джон Салливан стал исполняющим обязанности госсекретаря.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Посол: США выступают за обновление ЦИК Украины, ведь там до сих пор работают люди эпохи Януковича

США объявят о санкциях против российских олигархов в пятницу

Экс-глава штаба президента США Манафорт помогал Януковичу дискредитировать Тимошенко за пределами Украины

США готовы противостоять России в Крыму и на Донбассе, поддерживая территориальную целостность Украины - сенатор

США могут до конца недели ввести санкции против российских олигархов

США пообещали направить в этом году более 5 тыс. военных на учения в Балтийском регионе

Белый дом обвинил Пекин в "несправедливой" торговой практике

Трамп и Мэй в телефонном разговоре обсуждали проблему борьбы с разведдеятельностью РФ

Совместная работа ВККСУ и совета добропорядочности является обязательным условием успешной судебной реформы в Украине – посольство США

Посол США поблагодарила украинские власти за солидарное решение о выдворении российских дипломатов

ПОСЛЕДНЕЕ

Запуск "Северного потока-2" несет политическую и военную угрозу для стран Европы - Парубий

"Радикальная партия Ляшко" усиливает электоральные позиции в промышленных регионах Украины - глава исполкома

Основным источником финансирования "Радикальной партии Ляшко" является госбюджет - глава исполкома

После выборов в Венгрии риторика по украинскому языковому закону может немного измениться

Рада может заслушать отчет правительства 20 апреля

Геращенко о е-декларировании для активистов: это была ошибка парламента, это надо исправить

Геращенко ожидает, что Рада примет закон о создании Антикоррупционного суда в мае-июне

Украина хочет направить консулов в Ростов-на-Дону, но будет действовать в сотрудничестве с западными партнерами

Большой договор не расторгнут, так как в нем РФ признает территориальную целостность Украины

Рада ратифицировала гарантийное соглашение между Украиной и ВБ по кредиту на $150 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА