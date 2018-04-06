Политика США в отношении Украины продолжится с назначением Помпео на должность госсекретаря

Посол США в Украине Мари Йованович заверила, что политика США в отношении Украины после назначения Майка Помпео на должность государственного секретаря не изменится.

"Наша внешняя политика определяется президентом Дональдом Трампом… Конечно, каждый новый глава Госдепа имеет какие-то свои взгляды и концепции, но повторюсь: в конечном счете все определяет президент, поэтому прежняя политика продолжится", - сказала М.Йованович в интервью журналу "Фокус", отвечая на вопрос о том, как изменится политика США в отношении Украины после прихода Майка Помпео на пост госсекретаря.

Посол отметила, что довольна политикой США в отношении Украины и, как посол, была бы рада видеть с визитом в Украине и президента США Дональда Трампа, и вице-президента Майка Пенса.

"У нас долгая история поддержки Украины, с 1991 года, в некоторых сферах – еще раньше, так что она только продолжилась с этой администрацией, даже усилилась", - уточнила М.Йованович.

Как сообщалось, 13 марта президент США Д.Трамп снял Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ М.Помпео.

С 1 апреля 2018 года заместитель госсекретаря Джон Салливан стал исполняющим обязанности госсекретаря.