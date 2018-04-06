Политика

12:09 06.04.2018

Посол: США выступают за обновление ЦИК Украины, ведь там до сих пор работают люди эпохи Януковича

Посол: США выступают за обновление ЦИК Украины, ведь там до сих пор работают люди эпохи Януковича

США видят одним из приоритетов в Украине переизбрание состава Центральной избирательной комиссии, отметила посол США в Украине Мари Йованович.

"Наш приоритет – переизбрание Центральной избирательной комиссии. В нынешней ЦИК до сих пор работают люди из эпохи Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович – ИФ). Надо привлечь квалифицированных и независимых специалистов, которые смогут обеспечить нормальный избирательный процесс", - сказала М.Йованович в интервью журналу "Фокус".

По ее мнению, Украине также следует заняться укреплением избирательной системы, в частности, принять Избирательный кодекс, а также "ввести ответственность за подкуп избирателей, обеспечить кандидатам равный доступ к медиа, устранить возможность использования административного ресурса".

Комментируя информацию о якобы поддержке США отдельных кандидатов на выборах в Украине, М.Йованович подчеркнула: "Мы не занимаемся поддержкой кандидатов, наша задача – помочь обеспечить открытые выборы и честный демократический процесс".

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Интерфакс-Украина
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