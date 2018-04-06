Политика

11:50 06.04.2018

Рада может заслушать отчет правительства 20 апреля

Рада может заслушать отчет правительства 20 апреля

Верховная Рада Украины 20 апреля заслушает отчет правительства Владимира Гройсмана, обещает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по окончании "часа вопросов к правительству" в парламенте А.Парубий обратился к народным депутатам: "Вопросы от народных депутатов закончились. Мы можем считать, что состоялся отчет правительства?"

Из зала ответили отрицательно. На это спикер сказал: "Хорошо, тогда в следующую пятницу (в пятницу на следующей пленарной неделе, 20 апреля – ИФ)".

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