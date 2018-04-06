Политика

11:17 06.04.2018

Геращенко о е-декларировании для активистов: это была ошибка парламента, это надо исправить

Геращенко о е-декларировании для активистов: это была ошибка парламента, это надо исправить

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала гражданское общество обсудить и разработать новые законопроекты по отмене обязательного ежегодного электронного декларирования имущества и доходов для активистов.

"Что касается отмены е-декларирования для определенных категорий декларантов, это и члены набсоветов – иностранцы, и активисты. Я считаю, что у нас еще есть шанс, и важно его использовать для отмены этих норм, для их декриминализации", - сказала И.Геращенко на пресс-конференции с участием делегации комитета Европейского парламента по иностранным делам в рамках визита в Украину для оценки прогресса реформ и применения финансовой помощи ЕС в пятницу в Киеве.

"Необходимо сесть за круглый стол вместе с активистами, дискутировать для того чтобы в апреле-мае проголосовать этот закон", - добавила она.

По словам первого вице-спикера, важно восстановить доверие между сторонами. "Это была ошибка парламента, совершенно очевидно. Я стою на этой позиции, что ошибки надо исправлять", - уточнила она.

И.Геращенко добавила, что необходимо, чтобы представители гражданского общества присоединились к разработке других законопроектов по отмене е-декларирования для активистов.

Как сообщалось, 3 апреля Верховная Рада отклонила в первом чтении президентский законопроект №6674 и законопроект №6271 (один из авторов – лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко), которые предлагали отменить для общественных активистов е-декларирование. Также народные депутаты отказались включить в повестку дня сессии ряд законопроектов относительно отмены обязательства подавать электронные декларации представителями антикоррупционных общественных организаций, аналогичные тем, которые перед этим отклонили.

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Интерфакс-Украина
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