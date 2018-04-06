Политика

10:22 06.04.2018

Украина хочет направить консулов в Ростов-на-Дону, но будет действовать в сотрудничестве с западными партнерами

Украина хочет направить консулов в Ростов-на-Дону, но будет действовать в сотрудничестве с западными партнерами

Украина намерена подать российской стороне предложения о направлении консулов в Ростов-на-Дону, заявляет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы будем подавать свои предложения о том, чтобы послать своих консулов в Ростов-на-Дону. Мы с вами понимаем, у нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы были в Ростове. Из-за того, что 5 из них выслали из России, для нас важно сегодня защищать граждан, которые сейчас или находятся в тюрьмах РФ, или просто находятся на территории РФ. Поэтому для нас необходимо подать свои предложения", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе в эфире "5 канала" в четверг вечером.

На вопрос ведущего о возможности РФ попросить зеркально вернуть столько же российских дипломатов в Украину, она ответила, что это "самый простой сценарий, который мы можем спрогнозировать" и нужно оценить такую возможность. "Будет ли это обмен? Я абсолютно не воспринимаю возможность замены дипломатов на тех или других в том количестве, в котором они были высланы", - добавила вице-премьер.

Политик заявила, что в вопросе высылки или допуска российских дипломатов Украина будет действовать в сотрудничестве с западными партнерами. "Мы будем действовать в сотрудничестве с партнерами однозначно. Это не будет отдельным шагом Украины, которая самостоятельно будет решать эти вопросы в двустороннем режиме с РФ. Мы приобщились к единым действиям западной цивилизации относительно высылки так называемых дипломатов РФ, а по существу шпионов, и потому это не шаг, оторванный от широкого международного контекста - мы и дальше будем действовать в международном контексте", - пояснила И.Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось, 26 марта президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери". 28 марта российские дипломаты покинули территорию Украины.

30 марта Москва объявила о введении зеркальных ответных мер в отношении 23 стран, выславших российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", в том числе Украины. В тот же день МИД РФ проинформировало украинскую сторону о высылке 13 украинских дипломатов.

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