Политика

09:17 06.04.2018

США объявят о санкциях против российских олигархов в пятницу

США объявят о санкциях против российских олигархов в пятницу

США намерены в пятницу объявить о санкциях в отношении членов российской элиты, задействовав механизмы, предусмотренные принятым прошлым летом законом, сообщает Wall Street Journal.

Наложение этих санкций было запланировано еще до скандала с "делом Скрипалей", сообщили газете источники, знакомые с вопросом о санкциях. Вместе с тем, этот шаг ассоциируется и с мерами против России в связи с отравлением агента британских спецслужб и его дочери в британском Солсбери, пишет издание.

В январе текущего года США подготовили для Конгресса обширный "кремлевский список", который был официально опубликован, а также более узкий конфиденциальный список. Министр финансов Стивен Мнучин говорил тогда, что администрация применит новые санкции, "основываясь на подготовленном секретном списке российских олигархов, коррумпированных политиков и представителей близкой к президенту Владимиру Путину элиты".

По данным газеты, новые санкции затронут "ограниченное" число бизнесменов, но администрация сохранит за собой возможность расширять в будущем этот список.

Администрация может ввести санкции в отношении 6-10 "российских олигархов", сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источник в руководстве США. Источник агентства отметил, что окончательное решение по точному числу россиян, которые могут оказаться под действием санкций, еще не принято.

Ранее телеканал CNN сообщал о том, что санкции могут быть введены в отношении "нескольких" человек. Газета Washington Post писала, что ограничительные меры могут коснуться шести человек.

Законодатели, приняв в прошлом году новый закон о "О противодействии противникам Америки посредством санкций", критиковали затем администрацию за задержку с введением конкретных ограничительных мер, предусмотренных законом.

В октябре в рамках закона был обнародован санкционный список, в который вошли 33 российских оборонных предприятия и шесть "разведывательных" организаций, с которыми США запрещают совершать "существенные транзакции" третьим лицам.

Затем министерство финансов США в конце января опубликовало "кремлевский доклад", включив в него список из 210 человек, в том числе высших российских чиновников, крупных бизнесменов, глав госкомпаний. На момент публикации списка Минфин США подчеркивал, что "кремлевский список" пока не является санкционным, его фигуранты не подпадают под санкции.

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