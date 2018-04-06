Политика

08:58 06.04.2018

Рада ратифицировала гарантийное соглашение между Украиной и ВБ по кредиту на $150 млн

Рада ратифицировала гарантийное соглашение между Украиной и ВБ по кредиту на $150 млн

Верховная Рада ратифицировала гарантийное соглашение между Украиной и Всемирным банком (ВБ) по кредиту на $150 млн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект №0163 подержали 248 народных депутатов.

В рамках проекта доступа к долгосрочному финансированию государственный Укрэксимбанк (Киев) привлекает заем ВБ на сумму $150 млн под гарантии Украины на срок до 35 лет.

В рамках проекта банк будет предоставлять средне- и долгосрочные кредиты для финансирования инвестиционных проектов, пополнение оборотных средств, направленных на развитие экспортного потенциала малых и средних украинских предприятий, в том числе через коммерческие банки страны. Отбор конечных заемщиков и банков-участников проекта будет осуществляться по согласованным с ВБ критериям.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов (224,842 млрд грн) он занимал третье место среди 84 действовавших в стране банков.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада намерена оптимизировать количество своих комитетов и ограничить количество министерств

Рада приняла за основу рамочный законопроект о нацбезопасности

Рада намерена ввести формулу автоматического распределения должностей в парламентских комитетах между фракциями

Рада призвала мировое сообщество не способствовать строительству газопровода "Северный поток-2"

Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о нацбезопасности

В Раде зарегистрирован альтернативный законопроект "О валюте"

Рада намерена гарантировать студентам-переселенцам обеспечение временным местом проживания

Рада одобрила закон о месте оформления документов жителям зоны АТО и переселенцам

Рада пригласила на пленарное заседание в среду Сытника, Холодницкого и Луценко

Нардепы отклонили законопроекты, отменяющие е-декларирование для общественных активистов

ПОСЛЕДНЕЕ

США объявят о санкциях против российских олигархов в пятницу

Экс-глава штаба президента США Манафорт помогал Януковичу дискредитировать Тимошенко за пределами Украины

Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации Украина–ЕС будет представлен в Европарламенте осенью

Порошенко намерен обсудить с Меркель миротворческую миссию ООН на Донбассе и поддержку реформ

Киев сможет убедить партнеров, что налог на выведенный капитал будет эффективно работать в Украине – Порошенко

Децентрализация стала противоядием от искусственной федерализации Украины – Порошенко

США готовы противостоять России в Крыму и на Донбассе, поддерживая территориальную целостность Украины - сенатор

Порошенко настаивает на актуальности конституционных изменений по децентрализации

Канада хочет видеть более слаженную работу антикоррупционных органов - посол Ващук

США могут до конца недели ввести санкции против российских олигархов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА