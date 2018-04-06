Рада ратифицировала гарантийное соглашение между Украиной и ВБ по кредиту на $150 млн

Верховная Рада ратифицировала гарантийное соглашение между Украиной и Всемирным банком (ВБ) по кредиту на $150 млн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект №0163 подержали 248 народных депутатов.

В рамках проекта доступа к долгосрочному финансированию государственный Укрэксимбанк (Киев) привлекает заем ВБ на сумму $150 млн под гарантии Украины на срок до 35 лет.

В рамках проекта банк будет предоставлять средне- и долгосрочные кредиты для финансирования инвестиционных проектов, пополнение оборотных средств, направленных на развитие экспортного потенциала малых и средних украинских предприятий, в том числе через коммерческие банки страны. Отбор конечных заемщиков и банков-участников проекта будет осуществляться по согласованным с ВБ критериям.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов (224,842 млрд грн) он занимал третье место среди 84 действовавших в стране банков.