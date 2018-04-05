Экс-глава штаба президента США Манафорт помогал Януковичу дискредитировать Тимошенко за пределами Украины

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт помогал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу проводить медиа-кампанию на Западе, направленную против украинского политика Юлии Тимошенко, сообщает в четверг газета "Гардиан" со ссылкой на собственные данные.

По информации газеты, в 2011 году П.Манафорт одобрил "секретную операцию в СМИ" для дискредитации Ю.Тимошенко за пределами Украины. Проектом занимался бывший корреспондент газет "Уолл Стрит джорнэл" и "Файнэншл таймс" Алан Фридман, утверждает газета. Также к проекту был привлечен бывший заместитель П.Манафорта Рик Гейтс и еще один сотрудник П.Манафорта Константин Килимник, которого, как пишет газета, ФБР подозревает в связях с российской военной разведкой.

В июле 2011 года А.Фридман направил П.Манафорту конфиденциальный шестистраничный документ под названием "Украина - цифровая дорожная карта", в котором содержался план по "разрушению" Ю.Тимошенко, которую "Гардиан" называет "ключевым оппонентом" В.Януковича, с помощью видео, статей и социальных сетей. План включал в себя создание сайта, постов в Интернете и рассылку электронных писем "целевой аудитории в Европе и США". Также предлагалось отредактировать страницу Ю.Тимошенко в Википедии для того, чтобы подчеркнуть связанную с политиком "коррупцию и судебное разбирательство".

Сам А.Фридман рассказал "Гардиан", что с конца 2011 года его компания FBC Media сотрудничала с Украиной "по проекту по связям с общественностью и формированию портрета страны", а ее целью было продвижение политики Украины по сближению с ЕС. Он подчеркнул, что "это не был секретный или скрываемый план".

П.Манафорт, а также бывший советник избирательной кампании Р.Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования так называемого "российского дела" спецпрокурора Роберта Мюллера; им предъявили обвинения в конце октября.

Р.Гейтс и П.Манафорт обвиняются в подготовке ложных налоговых деклараций, банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества, отмывании средств, не раскрытии доходов из иностранных источников, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с В.Януковичем и украинской Партией регионов.