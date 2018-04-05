Политика

11:59 05.04.2018

Порошенко настаивает на актуальности конституционных изменений по децентрализации

Порошенко настаивает на актуальности конституционных изменений по децентрализации

Конституционные изменения по децентрализации остаются актуальными, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Процесс реформы местного самоуправления и децентрализации, безусловно еще далек до завершения. Своего времени ждут конституционные изменения, которые мы с премьер-министром (Владимиром Гройсманом – ИФ) разработали, и я настаиваю на их актуальности, изменений по децентрализации", - сказал П.Порошенко на расширенном правительственном совещании по вопросам децентрализации в четверг в Виннице.

Президент отметил, что необходимы префекты, поскольку "некоторых на местах пьянят новые финансовые возможности, некоторые начинают мнить из себя удельных князьков, будто бы над ними нет никакой власти".

По мнению главы государства, в законодательстве Украины должна быть четко прописана процедура роспуска местных советов.

"Это также необходимо, поскольку не так давно некоторые безответственные местные советы, точнее, политиканы, а не местные советы, пытались запустить что-то наподобие "парада суверенитетов", - отметил П.Порошенко.

Он раскритиковал инициативу некоторых областных советов о соглашениях по распределению полномочий с украинским правительством.

"Этого никогда не будет. Я не дам. Кто будет играться в суверенитет - получит абсолютно четкий ответ. Сегодня они соглашений требуют, завтра Украину продадут. Есть четкое распределение полномочий и четкая ответственность – чем должен заниматься депутат сельского совета и сельский совет, депутат районного совета, территориальная громада, чем должен заниматься украинский парламент, украинское правительство и украинский президент", - подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул, что распределение полномочий устанавливается "не так называемыми соглашениями", а законами Конституцией Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Киев сможет убедить партнеров, что налог на выведенный капитал будет эффективно работать в Украине – Порошенко

Децентрализация стала противоядием от искусственной федерализации Украины – Порошенко

Порошенко приветствует решение оппозиции освободить антикоррупционеров от е-декларирования

Порошенко посетит Берлин 10 апреля

"Северный поток-2" является для РФ инструментом политического шантажа

Порошенко обнародовал электронную декларацию о доходах за 2017 год

Рада должна принять решение об отмене е-декларирования антикоррупционеров - Порошенко

Порошенко обсудил с Лукашенко подготовку к форуму регионов Украины и Беларуси

Выдворение российских дипломатов укрепит безопасность в Украине и ослабит усилия "пятой колонны"

Украина выдворяет 13 дипломатов РФ в связи с "делом Скрипаля"

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла за основу рамочный законопроект о нацбезопасности

США готовы противостоять России в Крыму и на Донбассе, поддерживая территориальную целостность Украины - сенатор

Рада намерена ввести формулу автоматического распределения должностей в парламентских комитетах между фракциями

Рада призвала мировое сообщество не способствовать строительству газопровода "Северный поток-2"

Канада хочет видеть более слаженную работу антикоррупционных органов - посол Ващук

США могут до конца недели ввести санкции против российских олигархов

ЦИК просит Раду и НАПК разъяснить необходимость подачи деклараций членами теризбиркомов и окружкомов

Тарута: блокада Донбасса привела к росту тарифов и увеличению импорта из РФ

Минрегион планирует ограничить плотность населения при застройке

Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о нацбезопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА