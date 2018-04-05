Политика

11:08 05.04.2018

Канада хочет видеть более слаженную работу антикоррупционных органов - посол Ващук

Канада хочет видеть более слаженную работу антикоррупционных органов - посол Ващук

Канада хочет видеть более слаженную работу антикоррупционных органов Украины, отметил посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Конечно, в идеале, в тех структурах, которые мы поддерживаем (антикоррупционные органы) мы бы желали видеть слаженную работу этих механизмов, взвешенные человеческие отношения, оценки друг друга", - сказал Р.Ващук агентству "Интерфакс-Украина" в Виннице в четверг.

Он подчеркнул, что не хочет вмешиваться в административные дела Украины, но отметил, что и Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) и в будущем Антикоррупционный суд смогут эффективно функционировать при стабильных административно-правовых отношений между ними.

"Чем скорее это случиться - тем лучше", - добавил В.Ващук.

Кроме того, посол отметил, что Украине необходимо как можно быстрее отменить норму о е-декларировании общественных активистов.

"Я приветствую, что вчера антикоррупционный комитет поддержал два законопроекта и я надеюсь, что как можно быстрее их рассмотрят и эту ситуацию развяжут", - подчеркнул посол.

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