Политика

18:03 04.04.2018

ЦИК просит Раду и НАПК разъяснить необходимость подачи деклараций членами теризбиркомов и окружкомов

Центральная избирательная комиссия просит комитеты Верховной Рады и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснить необходимость подачи членами территориальных избирательных комиссий по местным выборам и окружных избиркомов по выборам президента и народных депутатов Украины деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщает в среду пресс-служба ЦИК, Камянская городская избирательная комиссия Днепропетровской области направила соответствующее обращение в ЦИК после получения 21 февраля 2018 года письма Днепродзержинской местной прокуратуры с требованием предоставить информацию о подаче членами комиссии электронных деклараций.

"Законодательство Украины о выборах устанавливает особые основания и порядок досрочного прекращения полномочий членов территориальных (окружных) избирательных комиссий и дает возможность досрочно прекратить их полномочия не только без согласия соответствующего лица, но даже и без его ведома, например, в случае внесения представления о замене члена комиссии субъектом, по представлению которого он был включен в ее состав", - отмечают в ЦИК.

В Центризбиркоме считают, что данное обстоятельство может привести к массовому, даже при отсутствии всякой вины, привлечению к ответственности, связанной с неподачей соответствующих деклараций.

"В то же время комиссия не уполномочена давать разъяснения по вопросам применения законодательства вне практики осуществляемого ею непосредственного правоприменения, поэтому и обратилась в связи с этим в соответствующие органы", - пояснили в ЦИК.

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