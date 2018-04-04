Российские консулы пока не получили доступ к морякам "Норда" – посольство РФ

Российские консулы пока не получили доступ к членам экипажа рыболовецкого судна "Норд", задержанного 25 марта в акватории Азовского моря, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в посольстве РФ в Украине.

"Пока доступ получить не удалось", - сообщили агентству в посольстве в среду днем.

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины задержала российский сейнер с 10-ю гражданами РФ на борту в воскресенье, 25 марта. Моряки находятся сейчас в порту Бердянска (Запорожская область), им запрещено покидать судно.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяют ст.332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны), предусматривающую ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Остальным членам экипажа вменяется ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.