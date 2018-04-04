Политика

15:40 04.04.2018

В МИД Украины не подтвердили и не опровергли информацию о возможной встрече лидеров Франции, Германии и Украины в Аахене

В МИД Украины не подтвердили и не опровергли информацию о возможной встрече лидеров Франции, Германии и Украины в Аахене

В Министерстве иностранных дел Украины не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию относительно возможной встречи глав государств Франции, Германии и Украины в Аахене (Германия).

"На данный момент не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - сказала спикер МИД Марьяна Беца агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Ранее в среду полпред РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что российская сторона не располагает подтверждением возможности проведения в мае встречи в немецком городе Аахен лидеров Германии, Франции и Украины.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что ему ничего не известно о планах проведения встречи лидеров "нормандской четверки" без участия России.

Ранее российское издание "Ъ" со ссылкой на источники в Киеве сообщило, что саммит может быть посвящен размещению на Донбассе миротворцев ООН.

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