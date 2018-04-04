Боднар считает, что за инцидентом с сожжением флага у посольства Польши стоят российские спецслужбы

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар убежден, что инцидент с сожжением польского флага у посольства Польши в Киеве является работой российских спецслужб.

"Это откровенно глупая и, мне кажется, абсолютно ненужная провокация, которая была совершена, я более чем уверен, российскими спецслужбами. Нет среди наших даже самых радикальных элементов антипольских настроений", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

В.Боднар отметил, что МИД осуждает такой акт. "Это были совершенно не убежденные люди, это не те, кто хотел выразить свое неудовлетворение состоянием отношений или политикой Польши. Это были откровенно заказанные "титушки", которые провели за 5 минут свою акцию и убежали. Никто не взял на себя ответственность, никто не подтвердил, что это была политическая акция", - выразил свое мнение замглавы МИД.

Он добавил, что все стороны заинтересованы в надлежащем обеспечении безопасности и быстрой реакции со стороны правоохранительных органов на подобные инциденты.

"Мы полностью владеем информацией о том, что планы дестабилизации Украины разрабатываются в администрации Путина (президента РФ Владимира Путина - ИФ)", - подчеркнул замминистра.

Как сообщалось, 2 апреля перед посольством Польши в Киеве был сожжен польский флаг. Министерство иностранных дел Польши направило украинской стороне ноту протеста в связи с данным инцидентом. Польское внешнеполитическое ведомство выразило возмущение относительно демонстративного поведения протестующих и отсутствия надлежащего ответа со стороны украинских правоохранителей.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал инцидент с сожжением польского флага нападением на украинско-польскую дружбу и очередной провокацией: "Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это ни что иное, как очередная провокация, коварное нападение на нашу дружбу. Люди, которые имеют доброе сердце, никогда не станут глумиться над символами других наций".

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что 2 апреля по линии "102" поступило сообщение о том, что группа неизвестных людей (5-7 человек) пришли к посольству Польши, скрывая свои лица, и сожгли там польский флаг. По словам А.Крищенко, сотрудники полиции приехали после вызова на место происшествия, однако к тому времени эти люди уже скрылись.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).