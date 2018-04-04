3,6 млн грн штрафов наложено на продавцов сложной техники с начала года - ГФС

В первые три месяца 2018 года сотрудники налоговых инспекций провели 809 проверок субъектов хозяйствования, которые торгуют технически сложной бытовой техникой с гарантийнім талоном, что на 57% больше, чем за весь прошлый год.

Об этом сообщил и.о. начальника отдела фактических проверок, контроля за наличными операциями департамента аудита ГФС Украины Станислав Кубрин во время круглого стола «Бесконтрольная реализация товаров в Украине на примере продажи смартфонов в онлайн-магазинах», который состоялся во вторник в Киеве.

«С мая по декабрь прошлого года мы провели 459 проверок субъектов хозяйствования, которые продают технически сложную бытовую технику, например, компьютеры и мобильные телефоны. В результате в 2017 году было начислено 2,2 млн грн штрафных санкций. В этом году мы активизировали работу. И за первый квартал 2018 уже было проведено 809 проверок субъектов хозяйствования, которым за нарушение правил торговли было начислено штрафных санкций на 3,6 млн грн», - сообщил Станислав Кубрин.

По его словам, в Украине сейчас действует несовершенное законодательство, которое предусматривает копеечные штрафы за нарушение правил торговли товарами, подлежащими фискализации. В частности, за работу без кассовых аппаратов при первой проверке накладывается штраф в 1 грн.

«Какая основная проблема, почему продавцы техники не используют кассовые аппараты? Низкие штрафы. Если предпринимателя впервые поймали на таком нарушении, налоговый инспектор имеет право выставить ему штраф в размере одной гривны. Поэтому продавцы смеются инспекторам в лицо. Говорят: «Вот тебе пять гривен и иди отсюда». А когда мы приходим повторно к этому ЧП на проверку, чтобы выставить ему штраф в размере 100% продаваемой без кассового аппарата техники, его уже на том торговом месте нет. Вместо него там сидит другой ФЛП и продает ту же технику, и тоже без кассового аппарата. Хотим прекратить эти злоупотребления - нужно поднимать размер штрафов», - отмечает Станислав Кубрин.

И.о. начальника отдела фактических проверок, контроля за наличными операциями департамента аудита ДФС Украины рассказывает, что в прошлом году их региональными подразделениями было проверено и оштрафованы ряд крупнейших украинских интернет-магазинов. В частности allo.ua, rozetka.com.ua, citrus.ua, f.ua, stylus.ua, telemart.ua, all-service.com.ua и другие. В результате проверок был выявлен ряд нарушений правил торговли и начислено около 400 тыс. грн. штрафов.

Кроме того, по словам Станислава Кубрин, ДФС активно реагируют на жалобы общественных организаций и журналистов, которые сталкиваются с недобросовестными продавцами технически сложной бытовой техники. Одна из последних подобных жалоб поступило на нарушения в интернет-магазинах Deshevshe.net.ua и «Мобиллак».

«К нам поступил запрос журналиста, который столкнулся с тем, что эти интернет-магазины не выдали ему фискальные чеки. Мы начали искать этих нарушителей и выяснили, что таких предприятий не существует. Они нигде не зарегистрированы, у них нет юридического адреса и любых данных об их местонахождении. Фактически Deshevshe.net.ua и «Мобиллак» - это только сайты. Мы даже не знаем, какие субъекты хозяйствования за ними стоят. Пока мы не можем идентифицировать этих продавцов, но мы продолжаем их искать. Мы контролировали ибудем контролировать соблюдение правил торговли в Украине», - резюмировал Станислав Кубрин.

Заместитель председателя правления Союза потребителей Украины Олег Цильвик во время круглого стола представил результаты мониторинга, согласно которому 13 из 20 украинских интернет-магазинов не придерживаются действующего законодательства при реализации технически сложных бытовых товаров с обязательным фискальным чеком.

Олег Цильвик констатировал массовые нарушения законодательства о защите прав потребителей в части выдачи кассовых чеков, наличия сопроводительных документов, выполнение Законов «О защите прав потребителей» и «Об электронной коммерции». По его словам, наиболее распространенным (65% случаев) нарушением во время мониторинга было отсутствие кассового чека при продаже сложной техники с гарантийным талоном.