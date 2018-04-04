Политика

13:38 04.04.2018

В БПП напоминают о необходимости назначить аудитора НАБУ

В БПП напоминают о необходимости назначить аудитора НАБУ

Верховная Рада должна решить вопрос избрания аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по квоте парламента, заявляет глава фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте Артур Герасимов.

"Есть вопрос, который в этом парламенте не только созрел, но и перезрел. Это вопрос избрания аудитора НАБУ. Здесь я предлагаю, чтобы зал объединился и поддержал этот вопрос", - заявил А.Герасимов с трибуны парламента в присутствии руководителей НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые прибыли в парламент.

По мнению главы фракции, конфликт антикоррупционных органов вредит международной репутации этих структур и имиджу Украины.

По словам А.Герасимова, работа Генеральной прокуратуры эффективнее, чем работа новосозданных антикоррупционных органов.

Как сообщалось, в повестке дня заседаний комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции регулярно появляется вопрос объявления нового конкурса на должность аудитора. Однако члены комитета не принимают соответствующее решение.

7 февраля 2018 года комитет обратится к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой вынести на голосование в сессионный зал кандидатуры на должность независимого аудитора НАБУ Марту Борщ, Карлоса Кастресана и Сергея Гончаренко.

Позже стало известно, что американский прокурор М.Борщ (Martha Boersch) сняла свою кандидатуру на должность аудитора НАБУ. По информации СМИ, аналогичный отказ сделал профессор Академии адвокатуры С.Гончаренко. Таким образом, единственным кандидатом на должность аудитора НАБУ остался бывший прокурор Испании К.Кастресана.

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Интерфакс-Украина
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