Политика

12:02 04.04.2018

Рада одобрила закон о месте оформления документов жителям зоны АТО и переселенцам

Рада одобрила закон о месте оформления документов жителям зоны АТО и переселенцам

Верховная Рада намерена урегулировать порядок и особенности оформления документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины граждан, которые проживают в зоне проведения антитеррористической операции или переселились из нее во время проведения АТО.

За законопроект №4023 "О внесении изменений в закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" относительно особенностей оформления документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины" в первом чтении проголосовало 230 народных депутатов.

Законопроект предлагает ввести норму, согласно которой оформление документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины жителям зоны АТО, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции, по месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченные органы на территории области, в которой проводится АТО.

Оформление документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины переселенцев из зоны проведения АТО, осуществляется миграционным госорганом по фактическому месту их проживания.

Согласно законопроекту, для внесения ведомости о месте проживания в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины проживающих в зоне проведения АТО или переселившихся оттуда во время проведения АТО, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

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