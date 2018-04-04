Политика

06:41 04.04.2018

США пообещали направить в этом году более 5 тыс. военных на учения в Балтийском регионе

США пообещали направить в этом году более 5 тыс. военных на учения в Балтийском регионе

США в этом году направят несколько тысяч военных на учения Saber Strike в Балтийском регионе, сообщает Белый дом.

"Более 5 тыс. военных США присоединяться к многонациональным силам в учениях Saber Strike этого года, крупнейшем мероприятии такого рода, которое пройдет в Балтийском регионе", - говорится в сообщении Белого дома.

Ежегодные учения Saber Strike на территории стран Балтии и Польши в 2017 году прошли в период с 28 мая по 24 июня. Тогда в них приняли участие 11 тыс. военных и 20 стран

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