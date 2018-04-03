Политика

17:07 03.04.2018

Украина против включения в состав группы доноров УКГВ ООН представителей РФ - МИД

Украина против включения в состав группы доноров УКГВ ООН представителей РФ - МИД

 Россия пытается включить своего представителя в группу доноров Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), которая будет находиться в Украине 9-13 апреля, Министерство иностранных дел Украины выступает категорически против этого.

"Несмотря на все возражения украинской стороны о неприемлемости вхождения в состав гуманитарных миссий представителей РФ как страны-агрессора, РФ оказывает огромное давление на группу доноров Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, которая будет находиться в Украине 9-13 апреля, с целью включения ее представителя в группу доноров", - говорится в ответе спикера МИД Украины Марьяны Бецы на запрос агентства "Интерфакс-Украина" во вторник.

Она добавила, что Россия продолжает попытки под любым предлогом направлять своих представителей на оккупированный Донбасс для осуществления провокационных и незаконных действий.

"Мы категорически возражаем против включения представителей агрессора в состав миссии и надеемся на принятие Швейцарским председательством группы доноров УКГВ ООН взвешенного решения в соответствии с международным правом", - резюмировала М.Беца.

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