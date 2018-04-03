"Наш край" требует снизить тарифы на тепло и газ, а также модернизировать систему ЖКХ

Партия "Наш край" требует от власти принять государственную программу модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, снизить тарифы на газ для населения за счет газа внутренней добычи и усилить энергетическую безопасность страны.

Как сообщает пресс-служба партии "Наш край" во вторник, такие требования озвучены на брифинге по итогам отопительного сезона сопредседателя партии Александра Мазурчака и народных депутатов Сергея Шахова и Валерия Давиденко.

По словам А.Мазурчака, многочисленные аварии на теплосетях во время отопительного сезона свидетельствуют о критичности ситуации.

"Из-за бездействия властей отопительный сезон 2018-2019 годов может стать катастрофическим. Многочисленные аварии на тепломагистралях, в частности, в Харькове, Киеве, Одессе, свидетельствуют о катастрофичности ситуации. "Наш край" требует немедленного принятия государственной программы модернизации инфраструктуры ЖКХ", - заявил во время брифинга А.Мазурчак.

В свою очередь С.Шахов заявил, Верховная Рада должна принять разработанный "Нашим краем" законопроект и запретить олигархам отключать газ школам, больницам и детским садам.

Депутат также добавил, что власти должны снизить стоимость газа для населения. "Кубометр украинского газа стоит 3300 грн. Вместо этого мы сейчас платим 8000 за импортный газ. Если страна перейдет на газ собственной добычи - мы сможем снизить суммы в платежках за отопление почти в три раза", - заявил С.Шахов.

Как отметил В.Давиденко, не менее важно уменьшить потребление газа ради энергетической независимости страны.