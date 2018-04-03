Фракция "БПП" не хочет "рисковать" и голосовать за новые законопроекты по е-декларированию, поддерживает только президентские

Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде поддерживает исключительно президентские законопроекты относительно электронного декларирования для представителей антикоррупционных общественных организаций и не поддерживает новые законопроекты относительно е-деклараций.

"Несмотря на появление ряда законопроектов, направленных на отмену электронного декларирования для общественных организаций, только президентские законопроекты имеют выводы Венецианской комиссии. Учитывая, что к решению данного вопроса обращено внимание наших западных союзников, не стоит рисковать, принимая решения, которые написаны в последний момент", - сказал глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов с трибуны парламента на заседании во вторник.

Он заявил, что наиболее совершенными механизмами для отмены подачи е-деклараций для представителей антикоррупционных общественных организаций и наблюдательных советов госкомпаний заложены именно в президентских законопроектах №6675 и 6674.

"Фактически это способ исправить недостатки в законе о предотвращении коррупции и ввести прозрачную отчетность общественных организаций относительно доходов и расходов", - сказал глава фракции.

А.Геращенко считает, что президентские инициативы при подготовке ко второму чтению можно дополнить положениями законопроекта №8209-1 о внесении изменений в закон О предотвращении коррупции относительно освобождения отдельных категорий лиц от исполнения требования финансового контроля.

Кроме того, "БПП" выступает за принятие законопроекта №8120-1.

Как сообщалось, этот проект закона инициировал А.Герасимов, им предлагает до 1-го июля 2018 года отложить подачу первых е-деклараций для общественных активистов-антикоррупционеров.

Как известно, срок подачи электронных деклараций за 2017 истек 1 апреля.

Президентские законопроекты 6674 и 6675 по е-декларациям были внесены в парламент в июле 2017 года. Они предусматривают отмену е-декларирования для представителей общественных организаций в сфере борьбы с коррупцией. От таких обязательств предлагают освободить руководителей общественных организаций, которые осуществляют деятельность в сфере борьбы с коррупцией, занимаются имплементацией стандартов в сфере антикоррупционной политики, ее мониторингом, подготовкой предложений по формированию и реализации такой политики.

В то же время предлагается внести изменения в законодательные акты, в частности в Налоговый кодекс, которые обяжут общественные организации, общий годовой доход которых превышает 300 прожиточных минимумов, обнародовать ежегодно до 1 апреля финансовый отчет за предыдущий год на своем веб-сайте и подать его для обнародования на официальном сайте госоргана, который реализует налоговую и таможенную политику.

Финансовые отчеты должны будут подавать и физический лица-предприниматели, а также налогоплательщики первой-третьей групп, которые получили доход от доноров международной технической помощи согласно международным договорам Украины, отображают такой доход в налоговой декларации.

В то же время законопроект №8209-1, зарегистрированный председателем парламента Андреем Парубием и группой народных депутатов в понедельник, 2 апреля, предусматривает исключительно отмену обязательства подавать е-декларации для представителей общественных организаций, которые осуществляют деятельность в сфере борьбы с коррупцией, занимаются имплементацией стандартов в сфере антикоррупционной политики, ее мониторингом, подготовкой предложений по формированию и реализации такой политики. Кроме того, проектом закона предлагают освободить от е-декларирования иностранцев, которые входят в наблюдательные советы государственных компаний.