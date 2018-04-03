Политика

09:16 03.04.2018

Белый дом обвинил Пекин в "несправедливой" торговой практике

Белый дом обвинил Пекин в "несправедливой" торговой практике

Китай в своей внешнеторговой деятельности использует несправедливые методы, которые угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов, заявила представитель Белого дома Линдси Уолтерс.

"Вместо того, чтобы нападать на американский экспорт, который осуществляется на справедливой основе, Китаю следовало бы прекратить несправедливую торговою практику, которая угрожает национальной безопасности США и дезорганизует мировой рынок", - сказала представитель администрации о решении Китая повысить ввозные пошлины на американские товары.

Как сообщалось, с понедельника, 2 апреля, в Китае вступили в силу новые ввозные пошлины на 128 видов товаров американского экспорта, о чем объявило министерство финансов КНР.

На 15% подняты тарифы на произведенные в США виноградные вина, некоторые виды фруктов, орехов, на 25% - на ввоз в Китай американской мороженой свинины. Эта мера предпринята в ответ на планируемое повышение США пошлин на импорт китайской стали и алюминия.

В то же время, торговый советник американского президента Питер Наварро заявил телеканалу CNBC, что Вашингтон не стремится к торговой войне с Китаем.

По его словам, "не должно быть, чтобы все развивалось как по спирали: действие - ответ, действие - ответ, это ведет к эскалации".

Он отметил, что целью Д.Трампа является обеспечение выгодных для США условий в торговле с КНР.

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