Политика

22:59 02.04.2018

Парубий призывает антикоррупционный комитет Рады собраться завтра с утра для рассмотрения законопроекта об освобождении общественных объединений от е-декларирования

Парубий призывает антикоррупционный комитет Рады собраться завтра с утра для рассмотрения законопроекта об освобождении общественных объединений от е-декларирования

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к комитету по предотвращению и противодействию коррупции с призывом провести 3 марта с утра заседание для рассмотрения законопроекта, который освобождает от заполнения электронных деклараций представителей общественных объединений.

"Я повторно обратился к комитету и на 9 утра назначено заседание комитета. И хочу вас заверить, что если на 9 утра не будет кворума, то я в 10 утра, начиная заседание сессии, обращусь к членам комитета собраться просто во время сессии, тем более нам дается пол часа на выступления от политических фракций для того, чтобы решение было принято", – сообщил он в эфире телеканала ICTV в понедельник.

А.Парубий подчеркнул, что для того, чтобы поставить законопроект на голосование, не важно, будет ли решение комитета позитивное или негативное.

Также А.Парубий заявил, что предложит завтра включить данный законопроект в повестку дня.

Как сообщалось, ранее в понедельник заседание комитета Рады по предотвращению и противодействию коррупции, где депутаты должны были рассмотреть законопроект, который освобождал от заполнения электронных деклараций представителей общественных объединений, не состоялся из-за отсутствия кворума.

Законопроект №8209-1 зарегистрирован в Верховной Раде Украины 2 апреля. Его авторы, в числе которых председатель парламента А.Парубий, первый заместитель спикера Ирина Геращенко, вице-спикер Оксана Сыроид предлагают исключить из списка лиц, которые обязаны подавать электронные декларации представителей общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, экспертов соответствующих квалификаций, других лиц, которые входят в общественной совет добропорядочности, созданный в соответствии с законом Украины о судоустройстве и статусе судей, общественных советов, советов общественного контроля.

Согласно предложенным изменениям, иностранцы, которые являются не резидентами, и входят в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного предприятия также буду освобождены от заполнения этой декларации.

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