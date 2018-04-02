Политика

22:02 02.04.2018

Рада на этой неделе не сможет назначить членов ЦИК – Парубий

Рада на этой неделе не сможет назначить членов ЦИК – Парубий

Назначение Верховной Радой членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на текущей неделе маловероятно, заявляет председатель парламента Андрей Парубий и отмечает, что если все кандидаты пройдут спецпроверку, одного из них придется отсеять рейтинговым голосованием.

"На сегодняшний день еще не завершена спецпроверка… Поэтому, скорее всего, на этой неделе этот вопрос не будет стоять на рассмотрении Верховной Рады. Скорее всего, он будет уже на следующих неделях, после завершения необходимых процедур", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве.

В то же время спикер отметил, что из 14 претендентов 12 уже прошли специальную проверку.

"Еще двоим вернули документы на уточнение. Это не значит, что они ее не прошли, а происходит еще уточнение. Если все 14 пройдут спецпроверку, это будет для Верховной Рады определенная сложность, которая будет заключаться в том, что из 14 нужно отобрать 13 и, соответственно, кто-то один выпадет", - сказал А.Парубий.

Он отметил, что попытается сделать так, чтобы еще до голосования в ходе консультаций парламентских фракций и групп были согласованы 13 кандидатур из 14.

Если не удастся этого добиться, по словам А.Парубия, в сессионном зале перед утверждением членов ЦИК состоится рейтинговое голосование по всем 14 претендентам.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Парубий надеется на рассмотрение в среду профильным комитетом президентского законопроекта о нацбезопасности

Парубий подписал постановления об ответственности РФ за агрессию против Украины и о непризнании выборов в Крыму

Парубий в 2017 году стал собственником квартиры во Львове

Парубий ожидает дискуссии в Раде при голосовании за Антикоррупционный суд в связи с рекомендациями Венецианской комиссии

Рада сможет решить кадровые вопросы ЦИК в апреле-мае - Парубий

В Раде за ночь установили на всех проходах сканеры для проверки депутатов на наличие запрещенных предметов – Парубий

Парубий обещает после вывода КС безотлагательно вынести на голосование в Раду законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Савченко остается народным депутатом до решения суда – спикер Рады

Е-декларирование для общественных активистов следует отложить, считает Парубий

Парубий обсудил с послом Германии ход реформ в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Парубий призывает антикоррупционный комитет Рады собраться завтра с утра для рассмотрения законопроекта об освобождении общественных объединений от е-декларирования

Президент Грузии подписал принятые парламентом поправки в Конституцию

Антикоррупционный комитет Рады не рассмотрел законопроект об освобождении общественных объединений от е-декларирования

Добкин готов свидетельствовать по делу о госизмене Януковича

Общественная организация отозвала свой иск к Минюсту о запрете Партии регионов

Порошенко приветствует решение оппозиции освободить антикоррупционеров от е-декларирования

Президент Латвии подписал закон о переводе русских школ на латышский язык

Депутаты предлагают ввести принудительную продажу объектов культурного наследия

Геращенко выступает за ускорение спецпроверки кандидатов в члены ЦИК, чтобы в четверг их назначить

Аппарат Рады подготовит техусловия для введения единой электронной карточки нардепа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА