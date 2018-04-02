Парубий надеется на рассмотрение в среду профильным комитетом президентского законопроекта о нацбезопасности

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны в среду, 4 апреля, сможет принять решение по законопроекту о национальной безопасности и обороне (№8068).

"Я надеюсь, что в эту среду мы сможем выйти на позитивное решение, и это откроет путь для того, чтобы закон был внесен в зал и будет рассматриваться в зале Верховной Рады", - сказал А.Парубий на брифинге в понедельник.

Он напомнил, что относительно президентского законопроекта о национальной безопасности и обороне была дискуссия, касающаяся вопроса, включать ли дополнения в законопроект во время его принятия в первом чтении или включить их через поправки между первым и вторым чтением.

Спикер парламента также сообщил, что рабочая группа, созданная на одном из заседаний комитета по национальной обороне, уже закончила работу над законопроектом.

Ранее, 21 марта, заседание парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором планировалось рассмотреть президентский законопроект о национальной безопасности, не состоялось из-за отсутствия кворума - не пришла большая часть народных депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко".