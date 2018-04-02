Политика

14:12 02.04.2018

Парубий надеется на рассмотрение в среду профильным комитетом президентского законопроекта о нацбезопасности

Парубий надеется на рассмотрение в среду профильным комитетом президентского законопроекта о нацбезопасности

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны в среду, 4 апреля, сможет принять решение по законопроекту о национальной безопасности и обороне (№8068).

"Я надеюсь, что в эту среду мы сможем выйти на позитивное решение, и это откроет путь для того, чтобы закон был внесен в зал и будет рассматриваться в зале Верховной Рады", - сказал А.Парубий на брифинге в понедельник.

Он напомнил, что относительно президентского законопроекта о национальной безопасности и обороне была дискуссия, касающаяся вопроса, включать ли дополнения в законопроект во время его принятия в первом чтении или включить их через поправки между первым и вторым чтением.

Спикер парламента также сообщил, что рабочая группа, созданная на одном из заседаний комитета по национальной обороне, уже закончила работу над законопроектом.

Ранее, 21 марта, заседание парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором планировалось рассмотреть президентский законопроект о национальной безопасности, не состоялось из-за отсутствия кворума - не пришла большая часть народных депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Парубий подписал постановления об ответственности РФ за агрессию против Украины и о непризнании выборов в Крыму

Парубий в 2017 году стал собственником квартиры во Львове

Парубий ожидает дискуссии в Раде при голосовании за Антикоррупционный суд в связи с рекомендациями Венецианской комиссии

Рада сможет решить кадровые вопросы ЦИК в апреле-мае - Парубий

В Раде за ночь установили на всех проходах сканеры для проверки депутатов на наличие запрещенных предметов – Парубий

Парубий обещает после вывода КС безотлагательно вынести на голосование в Раду законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Савченко остается народным депутатом до решения суда – спикер Рады

Е-декларирование для общественных активистов следует отложить, считает Парубий

Парубий обсудил с послом Германии ход реформ в Украине

Запрет находиться в органах власти с оружием будет распространяться и на нардепов

ПОСЛЕДНЕЕ

Добкин готов свидетельствовать по делу о госизмене Януковича

Общественная организация отозвала свой иск к Минюсту о запрете Партии регионов

Порошенко приветствует решение оппозиции освободить антикоррупционеров от е-декларирования

Президент Латвии подписал закон о переводе русских школ на латышский язык

Депутаты предлагают ввести принудительную продажу объектов культурного наследия

Геращенко выступает за ускорение спецпроверки кандидатов в члены ЦИК, чтобы в четверг их назначить

Аппарат Рады подготовит техусловия для введения единой электронной карточки нардепа

Оппоблок ожидает отчета правительства и силовых органов в Раде

В Еврокомиссии следят за спорами между НАБУ и САП – Вагнер

У семьи Хомутынника в 2017 г. появилась еще одна квартира, доход нардепа составил 136,4 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА