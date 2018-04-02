Политика

13:34 02.04.2018

Порошенко приветствует решение оппозиции освободить антикоррупционеров от е-декларирования

Порошенко приветствует решение оппозиции освободить антикоррупционеров от е-декларирования

Президент Украины Петр Порошенко приветствует решение оппозиции присоединиться к его призывам об освобождении представителей антикоррупционных общественных деклараций от обязательной подачи ежегодных деклараций об имуществе и доходах, сообщается на официальном сайте партии БПП "Солидарность" со ссылкой на представителя президента в парламенте, народного депутата фракции БПП Ирину Луценко.

"Приятно слышать, что "Батькивщина" и "Самопомич" присоединились к этому призыву. Глава государства впервые заговорил об отмене е-декларирования летом 2017 года. Неоднократно я обращалась к фракциям с призывом присоединиться к освобождению общественных организаций от е-декларирования", - сказала И.Луценко во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов в понедельник.

"Мы настаиваем, чтобы все законы по этому поводу были рассмотрены безотлагательно во вторник", - добавила представитель главы государства в Верховной Раде.

Как сообщалось, ранее в понедельник председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент 3 апреля рассмотрит законопроекты, предлагающие отменить е-декларирование для общественных активистов в сфере антикоррупционной деятельности и иностранцев – членов наблюдательных советов государственных компаний, а также отменить уголовную ответственность для этих категорий лиц, если они не подали свои декларации до 1 апреля.

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