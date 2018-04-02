Политика

12:28 02.04.2018

Геращенко выступает за ускорение спецпроверки кандидатов в члены ЦИК, чтобы в четверг их назначить

Геращенко выступает за ускорение спецпроверки кандидатов в члены ЦИК, чтобы в четверг их назначить

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает целесообразным призвать соответствующие государственные органы ускорить специальную проверку кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии с тем, чтобы в предстоящий четверг проголосовать за их назначение в парламенте.

"Я предлагаю, чтобы от имени согласительного совета председатель Верховной Рады обратился к соответствующим структурам с просьбой ускорить их (проверки – ИФ), чтобы мы на четверг вышли на голосование по новому составу ЦИК", - сказала И.Геращенко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

По словам первого вице-спикера, еще по двум кандидатам в члены ЦИК не завершена спецпроверка.

"Мы задолжали стране переназначение нового ЦИК", - отметила политик.

Как сообщалось, ранее председатель парламента Андрей Парубий заявлял, что Верховная Рада сможет рассмотреть вопрос назначения членов ЦИК после завершения специальной проверки кандидатов, которая в настоящее время ещё продолжается. Спикер спрогнозировал, что назначение членов ЦИК состоится в апреле-мае.

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