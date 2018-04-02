Парубий подписал постановления об ответственности РФ за агрессию против Украины и о непризнании выборов в Крыму

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал два постановления об ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины и о непризнании легитимности выборов президента РФ в Крыму.

"Подписал постановление №5463 парламента о комплексе мер практической реализации ответственности России за вооруженную агрессию против Украины и постановление №8168-1 о заявлении Верховной Рады о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации, проведенных в Крыму", - написал А.Парубий в понедельник в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Как сообщалось, за постановление №5463 "О комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины" 20 марта проголосовали 229 народных депутатов.

Этим постановлением Верховная Рада рекомендовала президенту Украины Петру Порошенко обеспечить разработку единой обобщенной правовой позиции Украины по реализации международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.

Кабмину рекомендовано разработать методику определения ущерба и объема убытков, причиненных Украине в результате вооруженной агрессии РФ, а также разработать и внести в парламент законопроект о реестре физических и юридических лиц, которые пострадали от вооруженной агрессии РФ.

Кроме того, Верховная Рада рекомендовала Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины и Министерству обороны создать единую базу данных доказательств, которые получены в результате агрессии Российской Федерации против Украины, совершения военных и других преступлений против человечности, приведших к особо тяжким последствиям. Парламент рекомендовал Генпрокуратуре предоставлять Международному уголовному суду все соответствующие доказательства, материалы и документы, необходимые для проведения расследования перечисленных преступлений, совершенных высшими должностными лицами РФ и руководителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Проект постановления №8168-1, которым Верховная Рада признала противоправной организацию голосования в рамках выборов президента РФ в оккупированном Россией Крыму и не признала легитимность этих выборов, на заседании 22 марта поддержали 255 народных депутатов Украины.

В своем заявлении народные депутаты подчеркивают, что результаты незаконного голосования на выборах президента РФ в Крыму и Севастополе являются никчемными и не имеют никаких правовых последствий. "Они (результаты голосования – ИФ) также никоим образом не могут свидетельствовать, или каким-то образом быть использованы как свидетельства какого-либо изменения статуса временно оккупированных территорий Украины – Автономной Республики Крым и города Севастополь, определенного Конституцией и законами Украины", - сказано в заявлении.

В то же время народные депутаты Украины подчеркивают, что существенное ограничение избирательных прав граждан в ходе выборов президента в РФ, создание неравных условий для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, о чем сказано в предварительных выводах БДИПЧ/ОБСЕ, а также неправомерное зачисление более 1 млн голосов из оккупированного Крыма, "существенно искажают результаты голосования на выборах президента РФ в целом, закономерно поддавая сомнению их легитимность".

Верховная Рада также призвала международное сообщество применить дополнительные санкции против РФ и персональные ограничения в отношении лиц, причастных к организации и проведению незаконного голосования в Крыму.