Политика

00:40 02.04.2018

У семьи Хомутынника в 2017 г. появилась еще одна квартира, доход нардепа составил 136,4 млн грн

У семьи Хомутынника в 2017 г. появилась еще одна квартира, доход нардепа составил 136,4 млн грн

Доход сопредседателя депутатской группы "Видродження" Виталия Хомутынника в 2017 году составил 136,4 млн грн, свидетельствует электронная декларация народного депутата.

Он, в частности, получил 19,48 млн грн процентов в банках; 66,12 млн грн от отчуждения недвижимости; 50,32 млн грн дивидендов; 501,9 тыс. грн. заработной платы и средств на депутатскую деятельность.

В то же время доход его супруги Светланы Хомутынник составил 20,26 млн грн.

В прошлом году она стала собственницей квартиры площадью 224 кв. м и стоимостью 7 млн грн и двух машиномест в Киеве. Ей также принадлежит еще одна квартира в столице, а в аренде находится жилой дом площадью 370 кв. м в Козине под Киевом.

В собственности нардепа находится одно машиноместо в Киеве. Кроме того, он арендует офис.

Согласно е-декларации за 2017 год, на банковских счетах его и супруги находится 131,21 млн. грн., $254 тыс., EUR 199 тыс. Наличными он хранит 1,06 млн грн и $32 тыс.

Кроме того, В.Хомутынник одолжил третьим лицам 379,25 млн грн., $200 тыс. и EUR 700 тыс.

В е-декларации народный депутат указал свои финансовые обязательства на сумму EUR1,44 млн.

Согласно декларации, народный депутат является конечным бенефициарным собственником 39 юридических лиц, некоторые из них зарегистрированы на Кипре, Британских Виргинских островах и Каймановых островах. В 2016 году В.Хомутынник был бенефициарным собственником 44 компаний.

В собственности В.Хомутынника находится автомобиль Toyota Tundra, его супруги – Lexus LX570. Еще два автомобиля – Range Rover и Lexus – супруги арендуют.

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