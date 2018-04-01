Доход Ю.Бойко в 2017 году составил 535 тыс.грн, его супруги – 8,65 млн грн

Доход сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрия Бойко в 2017 году составил 535 тыс.грн, его супруги – 8,65 млн грн, свидетельствует электронная декларация об имуществе и доходах народного депутата.

Ю.Бойко начал получать пенсию, в 2017 году она составила 27 тыс.грн. кроме того, 501 тыс.грн. составили его заработная плата и выплаты на депутатскую деятельность, а проценты, полученные от банка – почти 7 тыс.грн. Таким образом, совокупный доход сопредседателя фракции составил около 535 тыс.грн.

В то же время, доход его супруги Веры Бойко существенно выше – 8,65 млн.грн. Он состоит из 4,75 млн.грн заработной платы, 2,12 млн.грн банковских процентов, 1,7 млн.грн дивидендов и 80 тыс.грн пенсии.

В совместной собственности супругов находятся наличные денежные активы: $19 тыс., почти EUR 18 тыс. и 200 тыс.грн. В банках у супруги Ю.Бойко 10,87 млн.грн., $924 тыс. и RUB 3,32 млн., у самого нардепа – $14 тыс.

Жена Ю.Бойко является бенефициарным собственником ООО "Столичная недвижимость".

Изменений в задекларированной недвижимости по сравнению с 2016 годом у них не произошло. В собственности Ю.Бойко, как и ранее, есть дом и земельный участок в Донецкой области, гараж и квартира в Луганской области. Его супруга владеет квартирой и машиноместом в РФ, квартирой в Киеве, домом и 8 земельными участками в Киевской области, еще 2 земельных участка арендует.