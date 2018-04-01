Политика

11:50 01.04.2018

Порошенко посетит Берлин 10 апреля

Порошенко посетит Берлин 10 апреля

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 10 апреля, осуществит визит в Германию.

"Я 10 апреля еду в Берлин, будем говорить (с канцлером Германии Ангелой Меркель – ИФ) о миротворцах", - сказал П.Порошенко, общаясь с жителями Мариуполя Донецкой области в воскресенье.

"Почему это так важно? Потому что когда миротворцы будут везде, от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, будут в Луганске, там не будет места российской армии, она уйдет", - сказал президент.

Он высказал уверенность, что РФ под давлением мировой общественности в конце концов согласится на введение миротворцев ООН на всю оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. "Додавим Россию: сейчас она находится в тотальной, полной изоляции, никто ее не поддерживает только потому, что она агрессией пошла на Украину и убивает украинцев", - отметил П.Порошенко.

Как сообщалось, ранее глава Украинского государства заявлял о намерениях осуществить визит в Германию "сразу после Пасхи (после 8 апреля - ИФ)".

По его словам, украинская власть прилагает все возможные усилия для координации действий с партнерами в "нормандском формате", которая направлена на обеспечение принятия решения Совета безопасности ООН о миротворцах, которые должны в Украине обеспечить эффективную имплементацию Минских договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе. По словам президента, первоочередными шагами в сфере безопасности должны быть обеспечение устойчивого режима прекращения огня; вывода оккупационных российских войск с Донбасса; беспрепятственный доступ наблюдателей СММ ОБСЕ ко всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.

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