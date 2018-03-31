Политика

13:47 31.03.2018

Первый замглавы АП Ковальчук задекларировал 431 тыс.187 грн дохода за 2017 год

Первый замглавы АП Ковальчук задекларировал 431 тыс.187 грн дохода за 2017 год

Первый заместитель главы администрации президента Украины Виталий Ковальчук в 2017 году получил 431 тыс.187 грн. доходов в виде заработной платы, а в совместной собственности с женой появился автомобиль LEXUS.

Согласно электронной декларации, жена В.Ковальчука в прошлом году приобрела автомобиль LEXUS (2016 года выпуска). В совместном пользовании с мужем также остались два автомобиля Toyota RAV 4 (2003 г.в.) и Toyota Landcruiser (2014 г.в.).

В совместном пользовании у В.Ковальчука и его супруги наличными задекларировано 265 тыс. долларов США, 202 тыс. евро и 95 тыс. грн.

Супруга В.Ковальчука в прошлом году на основном месте работы получила 417 тыс.556 грн. Кроме того, ее доходы от предпринимательской деятельности составили 3 млн.360 тыс. грн, от страховых выплат - 8 тыс. 214 грн., по процентам от банковских вкладов - 30 тыс.193 грн.

Супруга В.Ковальчука является конечным бенефициарием "Клиники генетики репродукции "Виктория", "КАУНТ-ПРО","ТАВАНЬ СОЛАР 1", "ТАВАНЬ СОЛАР 2", в Киеве.

Как юридическое лицо хранит на счетах в банках 1млн. 888 тыс.345 грн.

Жена первого замглавы АП также задекларировала 406 долларов США на банковском счете. Ее обязательства по договорам страхования составляют страховым кампаниям "Альфа Гарант" 1255 грн., "УНИКА" 81 тыс. грн. и "Провідна" 2358 грн.

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