Кононенко задекларировал арендованный дом в Испании, 7,7 млн грн доходов и почти 5 млн грн расходов

Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко отобразил в электронной декларации за 2017 год арендованный дом в Испании, доход народного депутата превысил 7,7 млн грн.

Согласно е-декларации за прошлый год, И.Кононенко имеет право аренды на дом площадью 539 кв.м в Испании, который принадлежит юридическому лицу Treck Holding Coast S.L., бенефициарным собственником которого он является.

Его дочь Ольга Кононенко арендует апартаменты во Франции.

Народный депутат задекларировал 7,1 млн грн дивидендов от ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "ВИК", 252 тыс. грн заработной платы в Верховной Раде и 378 тыс. грн процентов в банке.

Согласно декларации, у И.Кононенко на счетах в банках 2,5 млн грн, EUR1 тыс. Наличными нардеп держит $900 тыс. и EUR800 тыс.

В виде денежных активов он задекларировал акции в ПАО ЗНКИФ "ВИК" стоимостью 5,9 млн грн.

Расходы И.Кононенко в прошлом году составили 4,97 млн грн. В частности, 1,4 млн грн он потратил на благотворительность, почти 1,2 млн - на аренду дома, 597 тыс. грн - на консультации в сфере права, 429 тыс. грн - на образование, 669 тыс. грн - на авиаперелеты.

Помимо автомобилей, отображенных и в предыдущей декларации, в 2017 году И.Кононенко задекларировал право супруги пользоваться автомобилями Mercedes-Benz и BMW, которые находятся в собственности юрлица ООО "САТУРН-ТРАНС", 50% корпоративных прав на которое принадлежит нардепу.

В е-декларации за 2017 год, как и в предыдущей, И.Кононенко указал ювелирные изделия, часы, мебель, домашние электронные приборы, принадлежащие ему или его супруге.

Кроме того, в декларации указаны 15 юридических лиц, конечным бенефициарным собственником которых является И.Кононенко.