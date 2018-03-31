Политика

11:26 31.03.2018

Шимкив задекларировал более 500 тыс грн дивидендов от акций и 173 тыс. грн от сдачи имущества в аренду

Шимкив задекларировал более 500 тыс грн дивидендов от акций и 173 тыс. грн от сдачи имущества в аренду

Основной доход заместителя главы администрации президента Украины Дмитрия Шимкива в 2017 году составил 360 тыс. 673 грн зарплаты, 501тыс. 361грн дивидендов от акций и 173 тыс. 608 грн от сдачи имущества в аренду.

Согласно электронной декларации, Д.Шимкив владеет более 11 тысячами акций Microsoft Corporation.

На банковских счетах Д.Шимкива – 140 тыс. 153 грн, 132 тыс. 979 долларов США, 8 тыс. 883 евро. Сумма наличных средств у замглавы администрации президента составляет 155 тыс. долларов США, 5 тыс. евро. Д. Шимкив одолжил третьим лицам 150 тыс. долларов США.

Расходы чиновника составляют 404 тыс. 982 грн (приобретение ценных бумаг в США).

В собственности замглавы АП две квартиры в Киеве (182,10 кв.м, 122,7 кв.м) автостоянка (15 кв.м), машиноместо (18,10 кв.м) и квартира во Львове (51,1 кв. м), которая находится в совместной собственности (ему принадлежит 50%).

Жена замглавы администрации президента Галина Булыгина получила в прошлом году 4 млн.328 тыс. 108 грн заработной платы по основному месту работы (дочернее предприятие с иностранной инвестицией "Сантрейд") и 55 тыс. 821 грн дополнительного дохода от этого же предприятия, а также страховые выплаты 30 тыс. 261 грн.

На банковских счетах у супруги Д.Шимкива 104 тыс. 649 грн, 8 тыс. 157 долларов США, 4 тыс. евро. Г. Булыгина хранит наличкой 225 тыс. долларов США.

Она также владеет домом 269,9 кв.м, двумя земельными участками (1030 кв.м, 920 кв.м), хозяйственным строением (13 кв. м) и недостроенным садовым (дачным) домом (43 кв.м) в Васильковском районе Киевской области, двумя автомобилями Audi.

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