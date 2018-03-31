Политика

10:08 31.03.2018

Доход Сыроид в 2017 году составил 537 тыс. грн, вице-спикер Рады воспользовалась займом и банковским кредитом

Доход Сыроид в 2017 году составил 537 тыс. грн, вице-спикер Рады воспользовалась займом и банковским кредитом

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид в 2017 году воспользовалась займом, который взяла у физического лица, и банковским кредитом, которые погасила, что следует из е-декларации за прошлый год.

Вице-спикер получила заработную плату в Верховной Раде и средства на исполнение депутатских полномочий в сумме 521 тыс. грн, еще 16 тыс. грн составил ее доход от работы по совместительству в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

Более 38 тыс. грн она получила от управления делами Верховной Рады в качестве компенсации стоимости проезда.

При этом О.Сыроид использовала более 253 тыс. грн кредитной банковской линии в 2017 году, а также одолжила у физического лица около 225 тыс. грн.

В то же время в декларации сказано, что погасила она более 34 тыс. грн процентов, при этом сумма погашенного кредита составила 287 грн. тыс. Кроме того, она вернула 224 тыс. грн займа.

В банках у вице-спикера находится почти 32 тыс. грн, еще $12 тыс. она держит наличными.

Как и в предыдущей декларации, О.Сыроид указала, что в ее собственности находится квартира в Киеве, жилой дом и несколько земельных участков во Львовской области, а также легковой автомобиль Suzuki Grand Vitara 2006 года выпуска.

Кроме того, она указала в декларации, что имеет право пользоваться несколькими картинами, которые принадлежат другому физическому лицу.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Шимкив задекларировал более 500 тыс грн дивидендов от акций и 173 тыс. грн от сдачи имущества в аренду

У Парубия в 2017 году появилась собственная квартира во Львове

Доход Гройсмана в 2017 году превысил 17 млн грн

Порошенко потратил на туристические услуги в 2017 году почти 2,736 млн грн

Порошенко обнародовал электронную декларацию о доходах за 2017 год

Зеркаль задекларировала за 2017 год более 590 тыс. грн зарплаты

Раде следует отменить обязательство антикоррупционеров о подаче е-деклараций - Хан

Климпуш-Цинцадзе указала в е-декларации 582 тыс. грн доходов за 2017 год

Климкин задекларировал за 2017 год 747 тыс. грн доходов

Украине следует определиться с внешней политикой относительно РФ - Сыроид

ПОСЛЕДНЕЕ

Климкин и Эрдоган обсудили украинско-турецкое взаимодействие по освобождению украинских политзаключенных в Крыму и РФ

Омбудсмен обратилась к главе Минобороны из-за случаев пожаров на полигонах ВСУ

РФ высылает украинских дипломатов из тех городов, где удерживаются политзаключенные

В украинских консульствах и посольстве в РФ остаются несколько десятков украинских дипломатов – И.Геращенко

Россия высылает 13 украинских дипломатов - МИД

Климкин подтвердил высылку украинских дипломатов из РФ

Ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов приняты в отношении 23 стран - МИД РФ

Комиссия Минздрава признала работу ректора НМУ Амосовой неудовлетворительной

НАПК проверит декларации руководителя Главного департамента информполитики АП и директора ботанического сада им.Гришко

Порошенко подписал закон о стабилизации деятельности "Черноморнафтогаза" в связи с временной оккупацией территории Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА