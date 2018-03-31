Политика

09:54 31.03.2018

Порошенко потратил на туристические услуги в 2017 году почти 2,736 млн грн

Порошенко потратил на туристические услуги в 2017 году почти 2,736 млн грн

Президент Украины Петр Порошенко в электронной декларации за 2017 год указал расходы на туристические услуги в общей сумме около 2,736 млн грн.

Согласно данным декларации главы государства, обнародованной на сайте Единого государственного реестра деклараций, расходы на туристические услуги в 2017 году составили 1320930 грн и 1414919 грн. Кроме того, как расходы на услугу проживания задекларированы 1179270 грн. При этом указано, что все эти расходы осуществлены в Украине.

В декларацию П.Порошенко также внесены как представительские расходы делегации 95476 грн, потраченные в Бельгии.

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