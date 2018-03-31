Политика

09:22 31.03.2018

Климкин и Эрдоган обсудили украинско-турецкое взаимодействие по освобождению украинских политзаключенных в Крыму и РФ

Климкин и Эрдоган обсудили украинско-турецкое взаимодействие по освобождению украинских политзаключенных в Крыму и РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжение украинско-турецкого взаимодействия по освобождению украинских политических заключенных в оккупированном Крыму и на территории РФ с привлечением к этому процессу лидеров крымскотатарского народа.

Как сообщает в пятницу пресс-служба МИД Украины, президент Турции принял украинскую делегацию во главе с П.Климкиным.

В ходе встречи глава МИД Украины отметил, что вопросы обеспечения прав и законных интересов граждан Украины, которые подвергаются давлению и репрессиям на временно оккупированных территориях Украины со стороны государства-агрессора находятся в центре повышенного внимания Украины.

"Министр подчеркнул необходимость продолжения украинско-турецкого взаимодействия по освобождению украинских политических заключенных, содержащихся в оккупированном Крыму и на территории РФ, в том числе с привлечением к этому процессу лидеров крымскотатарского народа", - сказано в сообщении МИД.

На встрече была высказана высокая оценка развития украинско-турецкого двустороннего сотрудничества, в частности углубление торгово-экономического сотрудничества и социальной сфере.

Кроме того, стороны обсудили основные элементы подготовки к VII заседания Стратегического совета высокого уровня, который состоится в этом году в Турции под сопредседательством президентов Украины и Турции.

Во встрече с Р.Т.Эрдоганом также принимали участие уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, первый заместитель Министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, народный депутат Украины Мария Ионова (фракция "Блок Петра Порошенко"). Кроме того, на встрече присутствовали заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, которые были освобождены из российского плена благодаря усилиям турецкой стороны.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Климкин подтвердил высылку украинских дипломатов из РФ

Заявление Климкина по поводу перехода на латиницу раскалывает страну – "Наш край"

Климкин назвал прибытие немецких школьников в Крым "очень опасной авантюрой"

Заявление Климкина по поводу перехода на латиницу раскалывает страну, заявили в "Нашем крае"

Визит Климкина в Нью-Йорк отменен

Климкин 27-28 марта будет участвовать в открытых дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке

Климкин: Выдворение российских дипломатов - лишь начало, Украине и Европе нужно избавиться еще от газовой зависимости

Климкин задекларировал за 2017 год 747 тыс. грн доходов

Главы МИД Украины и Франции не обсуждали возможное получение Тимошенко средств от Каддафи

Климкин сообщил о планах совершить совместную с главами МИД Франции и Германии поездку на Донбасс

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко потратил на туристические услуги в 2017 году почти 2,736 млн грн

Омбудсмен обратилась к главе Минобороны из-за случаев пожаров на полигонах ВСУ

В украинских консульствах и посольстве в РФ остаются несколько десятков украинских дипломатов – И.Геращенко

Порошенко обнародовал электронную декларацию о доходах за 2017 год

Россия высылает 13 украинских дипломатов - МИД

Ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов приняты в отношении 23 стран - МИД РФ

Комиссия Минздрава признала работу ректора НМУ Амосовой неудовлетворительной

НАПК проверит декларации руководителя Главного департамента информполитики АП и директора ботанического сада им.Гришко

Порошенко подписал закон о стабилизации деятельности "Черноморнафтогаза" в связи с временной оккупацией территории Украины

Совет Европы может возобновить мониторинг расследования расстрелов на Майдане — адвокат Януковича

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА