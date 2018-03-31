Политика

05:48 31.03.2018

РФ высылает украинских дипломатов из тех городов, где удерживаются политзаключенные

РФ высылает украинских дипломатов из тех городов, где удерживаются политзаключенные

Российская Федерация высылает 13 действующих дипломатов Украины из городов, где происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными – в основном из посольства в Москве, и 5 – из консульства в Ростове, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5- из нашего консульства в Ростове. Там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными", – написала она.

По ее словам, родственники заключенных волнуются, сможет ли теперь украинское консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинцев.

"Да, нагрузка и давление на наших консулов, которые остаются работать в Мордоре, увеличится, но они осознают свою ответственность и высокую миссию. Они и в дальнейшем в полном объеме выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьмы, будут на судах", – заверила Геращенко.

Также по ее мнению, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий немедленно должен заработать департамент по поддержке семей заложников и политзаключенных.

"Также я, как уполномоченный Президента, планирую обратиться ко всем посольствам Страны ЕС и G7, с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над украинцами и крымскими татарами- в Москве, Ростове, везде, где проходит этот фарс. Это будет жест солидарности с Украиной, которая выступила солидарно с Британией и миром", – подчеркнула И.Геращенко.

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