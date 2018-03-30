В украинских консульствах и посольстве в РФ остаются несколько десятков украинских дипломатов – И.Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что после высылки МИД РФ группы украинских дипломатов на территории России остаются несколько десятков сотрудников украинских дипмиссий.

"Как я и прогнозировал, в ответ на высылку российских дипломатов из Украины, РФ вышлет наших действующих дипломатов и консулов, которые занимаются поддержкой украинцев, оказавшихся в России в беде. В посольстве в Москве, в наших консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске остаются несколько десятков дипломатов и консулов, которым теперь будет труднее, возрастет нагрузка и давление", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По ее словам, Киев должен поддержать украинских дипломатов, которые остаются в РФ, продолжая работать и оказывать помощь политзаключенным гражданам Украины.

"Первое – Верховная Рада обязана, наконец, принять закон о дипломатической службе, чтобы усилить социальные гарантии наших дипломатов, создать надлежащие условия и защиту", - отметила И.Геращенко.

Также по ее словам, украинскому правительству необходимо на уровне одного из действующих вице-премьеров "закрепить чиновника, который будет координировать работу всех ведомств по оказанию поддержки и юридической помощи семьям заложников и политзаключенных, украинцев и крымских татар".

"Также мы ожидаем усиления солидарности мира по освобождению наших заложников, усилению давления на РФ", - добавила она.

Ранее в этот день МИД Украины сообщило, что российское внешнеполитическое ведомство проинформировало украинскую сторону о высылке 13 украинских дипломатов.

"30 марта МИД Российской Федерации сообщил, что тринадцать украинских дипломатов должны покинуть эту страну. Это ожидаемый шаг со стороны Кремля, который уже долгое время откровенно демонстрирует миру нарушение норм международного права, считает возможным вести агрессивные необъявленные войны, вмешиваться во внутренние дела суверенных стран, нарушать права и свободы граждан, в том числе их неотъемлемое право на жизнь", - говорится в заявлении МИД Украины в связи с высылкой 13 украинских дипломатов из РФ.