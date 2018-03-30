Россия высылает 13 украинских дипломатов - МИД

Министерство иностранных дел РФ проинформировало украинскую сторону о высылке 13 украинских дипломатов, сообщил МИД Украины.

"30 марта МИД Российской Федерации сообщил, что тринадцать украинских дипломатов должны покинуть эту страну. Это ожидаемый шаг со стороны Кремля, который уже долгое время откровенно демонстрирует миру нарушение норм международного права, считает возможным вести агрессивные необъявленные войны, вмешиваться во внутренние дела суверенных стран, нарушать права и свободы граждан, в том числе их неотъемлемое право на жизнь", - говорится в заявлении МИД Украины в связи с высылкой 13 украинских дипломатов из РФ.

При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Украина предпринимает и будет продолжать предпринимать все меры с целью противодействия и предотвращения системного и постоянного вмешательства, подрывных действий РФ в дела Украины, в том числе путем объявления персонами нон-грата лиц, подозреваемых в причастности к таким неправомерным действиям.

В МИД напомнили, что на днях Украина выслала 13 российских дипломатов, осуществлявших в Украинском государстве деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

"Это был жест солидарности с партнерами, ответ на обоснованные подозрения об ответственности России за совершение грубого нарушения международного права и режима нераспространения - применение оружия массового поражения против гражданского населения в мирное время. (…) Трагедия Солсбери является продолжением агрессивной политики Москвы, направленной на нарушение суверенитета иностранных государств и подрыв международного правопорядка", - сказано в заявлении.

В МИД также указали, что действия РФ свидетельствуют о том, что ее руководство продолжает жить "в ложном мире иллюзий и упорно держит линию на самоизоляцию от цивилизованного мира".

"Мы убеждены в действенности международной солидарности в ответ на постоянные провокации и нарушения РФ на международной арене и призываем наших иностранных партнеров продолжать скоординированное давление в виде практических шагов, которые будут ограничивать возможности Кремля для продолжения агрессивных действий", - подытоживается в заявлении.

Как сообщалось, 26 марта президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери".

28 марта российские дипломаты покинули территорию Украины.

Посольство России в Украине располагается в Киеве, есть также генеральные консульства РФ во Львове, Одессе и Харькове.

30 марта Москва объявила о введении зеркальных ответных мер в отношении 23 стран, выславших российских дипломатов из-за "дела Скрипаля".

"30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии. Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.