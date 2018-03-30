Политика

17:32 30.03.2018

Климкин подтвердил высылку украинских дипломатов из РФ

Климкин подтвердил высылку украинских дипломатов из РФ

 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил высылку украинских дипломатов из Российской Федерации в ответ на действия украинской стороны.

"Зеркальная" реакция России с высылкой наших дипломатов - это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира", - написал глава МИД в Твиттере.

При этом он подчеркнул, что о гражданах Украины в РФ "есть кому позаботиться". "Работаем дальше", - добавил П.Климкин.

Как сообщалось, 26 марта президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери".

28 марта российские дипломаты покинули территорию Украины.

Посольство России в Украине располагается в Киеве, есть также генеральные консульства РФ во Львове, Одессе и Харькове.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

30 марта стало известно, что состояние Юлии Скрипаль улучшается - она в сознании и может говорить, ее состояние стабильно.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает.

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