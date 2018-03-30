Политика

17:26 30.03.2018

Ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов приняты в отношении 23 стран - МИД РФ

Ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов приняты в отношении 23 стран - МИД РФ

Москва объявила о введении зеркальных ответных мер в отношении 23 стран, выславших российских дипломатов из-за "дела Скрипаля".

"30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

"Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", - сообщает МИД РФ.

Как подчеркивается в заявлении, "с учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Россия высылает 13 украинских дипломатов

Климкин подтвердил высылку украинских дипломатов из РФ

Сроки оказания услуг консульствах РФ в Украине могут увеличиться

Грузия высылает дипломата РФ в знак солидарности с Великобританией

Сущенко продлили арест еще на полгода, Киев протестует

Из Молдовы высылаются трое российских дипломатов

НАТО высылает семерых российских сотрудников при альянсе, аккредитация еще троих не будет принята - Столтенберг

Болгария отзывает для консультаций посла в РФ в связи с "делом Скрипаля"

Посольство РФ получило ноту о выдворении из Украины 13 дипломатов

Посольство США в Киеве благодарит союзников и партнеров за решение о высылке дипломатов РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Комиссия Минздрава признала работу ректора НМУ Амосовой неудовлетворительной

НАПК проверит декларации руководителя Главного департамента информполитики АП и директора ботанического сада им.Гришко

Порошенко подписал закон о стабилизации деятельности "Черноморнафтогаза" в связи с временной оккупацией территории Украины

Совет Европы может возобновить мониторинг расследования расстрелов на Майдане — адвокат Януковича

Обстановка на госгранице Украины с начала года была сложной, но контролируемой – глава Госпогранслужбы

Организация "Одесситы вместе" намерена заинтересовать интуристов через приглашение зарубежных послов в Одессу

Заявление Климкина по поводу перехода на латиницу раскалывает страну – "Наш край"

Россия объявила персона нон грата 60 американских дипломатов

Нардепы - члены "Международного республиканского клуба" предложили гражданам платить налоги самостоятельно

В Раде появилась идея ввести единую электронную карточку идентификации нардепа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА