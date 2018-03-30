Политика

16:30 30.03.2018

НАПК проверит декларации руководителя Главного департамента информполитики АП и директора ботанического сада им.Гришко

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проведет полную проверку электронных деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы еще восьми лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Соответствующие решения были приняты на заседании НАПК в пятницу, сообщила пресс-служба Нацагентства.

Среди субъектов декларирования, в отношении которых проведут проверку: руководитель Главного департамента информационной политики администрации президента Украины Андрей Жигулин (декларации за 2015 и 2016 годы), директор Национального ботанического сада им. Н.Гришко НАН Украины Наталья Заименко (декларация за 2016 год), поселковый голова Каланчацкого поселкового совета Херсонской области Владимир Зинчук (декларация за 2016 год).

Решение о проведении полных проверок деклараций принято на основании информации, полученной от субъектов обращения, о возможном отражении в таких декларациях недостоверных сведений.

Проверки е-деклараций длятся 60 календарных дней и начинаются на следующий день за днем принятия решения. Кроме того, принято решение о продлении срока полной проверки деклараций, поданных 8 субъектами декларирования, на дополнительные 30 календарных дней.

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Интерфакс-Украина
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