Политика

16:27 30.03.2018

Порошенко подписал закон о стабилизации деятельности "Черноморнафтогаза" в связи с временной оккупацией территории Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стабилизации деятельности государственного акционерного общества "Черноморнафтогаз" в связи с временной оккупацией территории Украины".

"Документ предусматривает продление срока действия специальных разрешений на пользование недрами, предоставленных обществу на участки, расположенные на временно оккупированной территории Украины, а также запрет до 1 января 2019 года на возбуждение дел о банкротстве общества и прекращения производства по делам, до 1 января 2017 года", - сообщает в пятницу днем пресс-служба главы Украинского государства.

В информации отмечается, что введение закона будет способствовать нормализации деятельности ГАО " Черноморнафтогаз", а также обеспечению защиты имущественных интересов Украины в международных судебных инстанциях.

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Интерфакс-Украина
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