Обстановка на госгранице Украины с начала года была сложной, но контролируемой – глава Госпогранслужбы

Обстановка на государственной границе Украины с начала 2018 года характеризуется, как сложная, но контролируемая, констатирует глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

"В течение первого квартала обстановка на государственной границе оставалась сложной и динамичной, но контролируемой. Зафиксировано немало задержаний, количество которых значительно увеличилось в марте, и положительных действий персонала", - сказал он в ходе заседания коллегии ведомства в пятницу, сообщается на сайте МВД Украины.

Одним из приоритетов в текущем году является усиление защищенности границы, "в первую очередь с РФ, которую Украина официально признала страной агрессором".

"Для этого проводится наращивание плотности системы охраны и оперативного прикрытия, реорганизация отделов пограничной службы и реформирование органов и подразделений специального назначения. В частности с февраля начали функционирования Донецко-Луганское региональное управление и Лисичанский отряд, а Восточное региональное управление ведомства сосредоточило свои усилия исключительно на контролируемом участке границы с РФ", - подчеркивается в сообщении.