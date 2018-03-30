Политика

14:50 30.03.2018

Совет Европы может возобновить мониторинг расследования расстрелов на Майдане — адвокат Януковича

Работа Мониторинговой миссии Совета Европы по расследованию дел Майдана может быть возобновлена. Об этом сообщил один из адвокатов Виктора Януковича Виталий Сердюк.

«Нас слышат в Европе. Это подтвердилось в ходе наших встреч с представителями Европарламента, Бундестага, представителями немецкого политикума и правозащитниками. Мы подали президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру обращение с просьбой инициировать возобновление мандата Мониторинговой миссии Совета Европы по расследованию дел Майдана. Ждем также соответствующих обращений в Европарламент и ОБСЕ от немецких политиков и правозащитников», — написал Сердюк на своей странице в Фейсбук.

Сердюк считает, что украинские власти препятствуют расследованию уголовных дел, связанных с расстрелами на Майдане, а также препятствуют работе адвокатов.

«Преследование адвокатов, отказ в доступе к правосудию, давление на судей, блокирование СМИ — все это проявление потрясающего пренебрежения европейскими ценностями. Это следствие превалирования политической целесообразности над правами человека в резонансных делах, в частности — в делах Майдана. Именно отсутствие внешнего мониторинга делает возможным нарушение прав человека и преступные методы борьбы с адвокатами. Возобновление работы Мониторинговой миссии могло бы этому помешать», — считает Сердюк.

Напомним, что Мониторинговая миссия Совета Европы по расследованию дел Майдана была создана в исполнение Соглашения об урегулировании кризиса в Украине от 21 февраля 2014 года. В 2015 году по результатам ее работы был составлен отчет, который констатировал отсутствие результатов следствия и препятствование ему со стороны подконтрольных украинским властям правоохранительных органов. Однако мандат Миссии тогда не был продолжен.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер является одним из гарантов выполнения Соглашения от 21 февраля 2014 года.

 

 

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