Политика

23:34 29.03.2018

Россия объявила персона нон грата 60 американских дипломатов

Россия объявила персона нон грата 60 американских дипломатов

58 сотрудников посольства США в Москве и два работника Генерального консульства в Екатеринбурге объявлены persona non grata, им надлежит покинуть Россию до 5 апреля, сообщает МИД РФ в четверг.

"Исходя из принципа взаимности в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года", - сообщает МИД РФ в четверг.

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Интерфакс-Украина
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