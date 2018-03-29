Политика

15:58 29.03.2018

В Раде появилась идея ввести единую электронную карточку идентификации нардепа

В Раде появилась идея ввести единую электронную карточку идентификации нардепа

Представители фракций, депутатских групп и председатель Верховной Рады Андрей Парубий обсудили возможность внедрения единой электронной карточки для персональной идентификации народных депутатов парламента следующего созыва.

"Участниками дискуссии был достигнут консенсус по внедрению и использованию народными депутатами Украины следующего созыва единой электронной карточки для персональной идентификации, входа в помещения и залы пленарных заседаний Верховной Рады Украины и голосования во время пленарных заседаний и заседаний комитетов", - сказано в сообщении на сайте Верховной Раде по итогам совещания в рамках "Диалога Жана Моне" в Лозанне (Швейцария).

Было также высказано предложение пилотного внедрения отдельных элементов использования единой электронной карточки в Верховной Раде восьмого созыва.

Кроме того, большинство представителей фракций и групп поддержали идею отменить короткий перерыв с 12:00 до 12:30 во время пленарных заседаний по четвергам.

Участники совещания также согласились с тем, что важно ограничить внесение большого количества законодательных инициатив, ведь "их увеличивающееся количество препятствует эффективной работе Верховной Рады".

В ходе дискуссий участники "Диалога Моне" обсудили также вопросы, касающиеся прав и обязанностей оппозиции, важности принятия закона о временных следственных комиссиях и представительства политических сил в Центральной избирательной комиссии.

Как отмечается на сайте парламента, 25-27 марта в Швейцарии под председательством председателя Верховной Рады А.Парубия, при посредничестве бывшего президента Европарламента Пэта Кокса, состоялось совещание между представителями всех фракций и групп украинского парламента в формате "Диалогов Жана Моне" относительно реформы парламента.

Это была уже четвертая встреча с октября 2016 года.

Как сообщалось, в ходе ранее состоявшихся встреч представители фракций достигали договоренностей об ограничении количества комитетов в следующем созыве парламента количеством министерств, соответствующий законопроект №6256 ожидает рассмотрения.

Представители фракций в рамках "Диалога Моне" ранее договаривались также внедрить метод справедливого распределения комитетов между политическими фракциями украинского парламента, т.н. метод Д’Ондта, подготовить изменения в законы о регламенте и о комитетах Верховной Рады, которые позволят усилить роль комитетов в работе законодательного органа и даже ввести новую форму работы – дебаты.

Однако пока соответствующие законопроекты при внесении их на рассмотрение в Верховной Раде не получают поддержку в сессионном зале.

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