Политика

15:36 29.03.2018

Геращенко о перемирии с 30 марта: Путин ранее не делал подобных публичных заявлений

Геращенко о перемирии с 30 марта: Путин ранее не делал подобных публичных заявлений

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко констатирует, что нынешнее объявленное перемирие - 13-е по счету, и подчеркивает, что ранее никогда не было подобного публичного заявления со стороны президента РФ Владимира Путина.

"Это важное заявление (лидеров стран "нормандской четверки" – ИФ). На протяжении войны перемирие (как правило, по инициативе Украины) объявляли 12 раз. Это - тринадцатая попытка. Ни разу перемирие не соблюдалось другой стороной. Но на время перемирия интенсивность обстрелов уменьшалась, а это значит сохраненные жизни военных и гражданских", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке, комментируя обнародованное в четверг заявление лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ).

Она указала, что украинская сторона и президент всегда публично поддерживали перемирие и делали соответствующие заявления.

"Ни разу не было публичного заявления Путина, хотя именно от его команды зависит поведение боевиков, их способность соблюдать тишину. Это заявление нормандской четверки в поддержку пасхального перемирия, которое должно начаться с 30 марта. Едва ли не первое подобное публичное заявление", - отметила И.Геращенко.

26 марта Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей… подтвердили свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00.01 (по киевскому времени)", - говорится в заявлении ТКГ.

Лидеры стран "нормандской четверки" приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта режима прекращения огня на линии столкновения на Донбассе, а также заявили о намерении рассмотреть возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей в ближайшие месяцы.

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